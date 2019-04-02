Суд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про націоналізацію ПриватБанку

Окружний адміністративний суд Києва оголосив перерву у справі за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку про націоналізацію ПриватБанку.

Наступне засідання відбудеться 18 квітня, воно також буде в закритому режимі, уточнили учасники процесу, передає Інтерфакс-Україна.

Як вже повідомлялося, 1 квітня Окружний адмінсуд Києва завершив слухання цієї справи по суті, надавши сторонам час до вівторка, 2 квітня, для підготовки до судових дебатів.

Відповідно до бази судових рішень, провадження у цій адміністративній справі було відкрито за рішенням суду від 14 червня 2017 року.

До справи як третіх осіб також залучено ПриватБанк і Мінфін.