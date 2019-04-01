Дебати відбудуться вже завтра. У суді - щодо націоналізації «Приватбанку» Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо націоналізації «Приватбанку».

Про це повідомила прес-служба суду:

«Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на надано час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня. Як відомо, після судових дебатів суд виходить до нарадчої для ухвалення рішення у справі.

Нагадаємо, серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення Правління НБУ про віднесення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, Рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також Рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у Банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку».