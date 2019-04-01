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15:27

Уряд закрив «шпарину» у небі, крізь яку Бойко і Медведчук літали до Москви

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13:14

Перша вимога «молоді Зеленського» до Порошенка – «скасувати декларування доходів і витрат для громадських активістів»

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«Опоблок-ПМіР» (за Вілкула) закликав своїх виборців ігнорувати другий тур виборів

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Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

07:53

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02 апреля

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ДБР буде розбиратися з прикордонниками і авіаслужбою через політ Бойка і Медведчука до Москви

18:48

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17:54

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13:07

Тимошенко вважає, що Порошенко вкрав в неї голоси, через що українській народ втратив «шанс на нове життя»

08:46

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08:22

Дoбa ООС: поранено трьох українських військових

01 апреля

23:31

Понад 95% протоколів: загострилась боротьба за п'яте місце

20:54

Меркель привітала Порошенка з успіхом на виборах

18:47

У Порошенка вже менш 16%

16:21

ЦВК почала отримувати протоколи з «мокрими» печатками

15:17

Луценко прикрасив собою «день дурня»: помилково «зробив» дружину Ірину доларовою мільйонеркою

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У «ДНР» вже відмовились від «діалогу» з Зеленським

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Зеленського вже не лякають ані інтерв’ю, ані дебати

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Дебати відбудуться вже завтра. У суді - щодо націоналізації «Приватбанку» Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо націоналізації «Приватбанку».


Про це повідомила прес-служба суду:

«Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на надано час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня. Як відомо, після судових дебатів суд виходить до нарадчої для ухвалення рішення у справі.

Нагадаємо, серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення Правління НБУ про віднесення ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних, Рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також Рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у Банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку».


"ОБКОМ"

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01 Апреля 2019 11:21

 

 

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