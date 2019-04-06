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«Справа Гандзюк»: голова Херсонської ОДА Гордєєв написав заяву про відставку

Наступний крок - перевірка на поліграфі.


Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка. Про це повідомив народний депутат Олександр Співаковський на своїй сторінці у Facebook, інформує 112.ua.

«З розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства», - написав депутат.

За його словами, наступним кроком Гордєєва стане перевірка на поліграфі.

Раніше вимогу звільнити Гордєєва і його заступника Рищука висували учасники акції «Хто замовив Катю Гандзюк?»

На посаді голови Херсонської ОДА Андрій Гордєєв пробув рівно три роки.

Нагадаємо, що в лютому Юрій Луценко заявив, що у Генпрокуратури нема доказів причетності до вбивства Катерини Гандзюк голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва чи його заступника Євгена Рищука.

31 липня 2018 року на радника мера Херсона Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку - громадську діячку облили кислотою. На початку листопада на 34-му році життя Гандзюк померла через поліорганну недостатність та хімічні опіки 30-39% тіла.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Сам Мангер заявив, що не буде тікати з країни і готовий відповісти на всі запитання слідчих.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет.


"ОБКОМ"

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06 Апреля 2019 18:26

 

 

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