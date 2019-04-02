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ДБР буде розбиратися з прикордонниками і авіаслужбою через політ Бойка і Медведчука до Москви

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання посадовими особами Державної прикордонної та Державної авіаційної служби України в зв'язку з польотом кандидата у президенти, одного із засновників «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка і лідера руху «Український вибір - Право народу», члена партії «За життя» Віктора Медведчука до Москви.


«Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань в Києві на підставі доручення прокурора Генпрокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Державної прикордонної служби та Державної авіаційної служби при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України в напрямку РФ», - повідомили агентству Інтерфакс-Україна у прес-службі ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

«Під час досудового слідства буде надано правову оцінку наданню дозволів», - зазначили у Держбюро.

У ДБР наголосили, що кримінальне провадження фактове і наразі не йде про жодні підозри.

22 березня Ю.Бойко і В.Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером, вони обговорювали питання газу.

27 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі, Держприкордонслужбі та іншим відомствам перевірити, де були порушення законів України при вильоті до Росії Ю.Бойка і В.Медведчука.

У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом Ю.Бойком і В.Медведчуком до Росії.

Водночас у Держприкордонслужбі України пояснили, що Ю.Бойко і В.Медведчук могли законно перетнути держкордон України, якщо їхні документи дійсні і щодо них немає обмежень на виїзд з боку інших правоохоронних органів.


"ОБКОМ"

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02 Апреля 2019 20:27

 

 

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