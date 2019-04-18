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«Два російських раби за кожен голос! Нех… шастать!» - телеглядачам РФ перекладуть зміст дебати Порошенка і Зеленського

Складно уявити, що почують росіяни російською під час трансляції на каналі «Росія 24».


Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на джерела.

Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал «Росія 24».

«Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia», - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT).

Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.

Також, за даними видання, виконавчий продюсер «Дождя» Світлана Гуляєва повідомила, що «на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом».

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, проте додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.


Українська правда

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18 Апреля 2019 20:04

 

 

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