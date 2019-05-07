Порошенко нічого підлеглим Луценка на допиті не сказав

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Президент України Петро Порошенко не прийшов на допит до Генеральної прокуратури України у вівторок, куди його викликали на 10:00 у рамках розслідування справ Євромайдану, повідомив начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Два тижні тому на сьогодні на 10:00 був викликаний президент України Петро Олексійович Порошенко для додаткового допиту як свідка. На жаль, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв'язався, не повідомили ні про причини неявки, ні прохання про можливість перенесення», - сказав С. Горбатюк журналістам у вівторок у Києві.

Він повідомив, що Порошенка викликали до Генпрокуратури для того, щоб поставити «додаткові запитання щодо подій 18-19 лютого та 1 грудня».

За словами С. Горбатюка, в листопаді 2016 року П. Порошенко давав додаткові свідчення, які не дав під час першого допиту. «За два роки він не підписав протокол першого допиту ... Він поспішав тоді й не підписав. Пообіцяв, що підпише завтра, ми нагадували неодноразово, але він так і не прийшов. Будемо далі викликати», - сказав начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, С. Горбатюк зазначив, що статус президента не дозволяє застосовувати до П. Порошенка привід. «Якщо буде повторна неявка, звернемося до суду, щоб накласти штраф. Але доти, доки є статус президента, він не дозволяє застосовувати привід проти нього. Якщо закінчаться повноваження, звертатимемося до суду щодо застосування приводу», - сказав він.

П. Порошенка викликали на допит 7 травня на 10:00 ранку. За словами С.Горбатюка, це мав бути другий допит глави держави як свідка в рамках розслідування кримінальних проваджень, що стосуються злочинів, скоєних під час Революції гідності.


Інтерфакс-Україна

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07 Мая 2019 17:33

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 