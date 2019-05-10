Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків

Засідання Міжнародного трибуналу ООН з морського права за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання біля Керченської протоки 24 моряків відбудеться 10 травня у Гамбурзі.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави МЗС, голова делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль.

Вона ще раз підкреслила, що «Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити, як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим».

За словами Олени Зеркаль, на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права, професор Альфред Соонс.

А у червні до слухань приєднається професор міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.