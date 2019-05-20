Веселий та винахідливий: Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік

Зокрема він задекларував численну нерухомість за кордоном, патенти на винаходи та гроші.

Документ доступний в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зокрема, Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, а також житловий будинок та земельну ділянку в Іванковичах Київської області.

В декларації також вказана квартира дружини Зеленського у Криму.

Крім того, Володимир Зеленський орендує дві квартири у Великій Британії.

Згадується в декларації і маєток в Італії, що належить компанії San Tommaso. Вартість будинку становить майже 89 мільйонів гривень.

Відповідно до декларації, Зеленський також є співвласником низки недобудованих готельних номерів у Грузії.

Він також володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, його дружина – автомобілем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року.

Зеленський виступає бенефіціарним власником низки компаній (зокрема – ТОВ СТУДІЯ КВАРТАЛ - 95).

Він задекларував три патенти на винахід, три патенти на корисну модель та низку торгових марок.

За звітний рік Зеленський отримав 4 169 837 грн в якості заробітної плати за основним місцем роботи та численні доходи від підприємницької діяльності.

Він зберігає кошти як у банку, так і готівкою. Так, у нього є рахунок на 400 000 доларів у «Приватбанку» та 1 000 000 грн на рахунку в «ОТП Банку». Крім того, в декларації вказані 190 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро готівкою.

Дружина Зеленського тримає готівкою 150 тисяч гривень та має в «ОТП банку» рахунок на 100 тисяч гривень.