Зеленський зрозумів, що нардепів «голими понтами» не взяти: його перший указ – не про розпуск Ради

Зеленський став Верховним Головнокомандуючим.

Про це свідчить його перший указ:

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №300/2019

Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України

У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20 травня 2019 року».

Учора Зеленський пообіцяв, що його першим указом буде указ про розпуск Верховної Ради.