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Зеленський зрозумів, що нардепів «голими понтами» не взяти: його перший указ – не про розпуск Ради
Зеленський став Верховним Головнокомандуючим.
Про це свідчить його перший указ:
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №300/2019
Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України
У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
20 травня 2019 року».
Учора Зеленський пообіцяв, що його першим указом буде указ про розпуск Верховної Ради.
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