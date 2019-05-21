Усього 4,8 млн – і екс-командувач Нацгвардії вже на волі

Колишній командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров, якого підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За словами співрозмовника агентства, за Аллерова була внесена застава у розмірі 4,8 мільйона гривень, і у понеділок, 20 травня, він вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ 14 травня провели обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також в офісах низки приватних компаній. Обшуки відбулися в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої Головне управління Нацгвардії України втратило активи на 81,64 млн грн. Розслідування стосовно цієї схеми НАБУ здійснює з грудня 2017 року.

15 травня НАБУ повідомило про підозру у заволодінні майном ГУ Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Аллерову, директору компанії «Укрбуд» Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу нерухомості Алісі Гринчук.

(Юрій Аллеров, фото УНІАН)

7 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн, Майбороді – запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн, Гринчук – запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн грн.