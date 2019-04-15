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У «Борисполі» затримано екс-нардепа Крючкова, якого екстрадували до України

Екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прилетів в аеропорт «Бориспіль», де його затримали детективи НАБУ.


Про це повідомляє НАБУ у Facebook, інформує Українська правда.

«Впродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Також у НАБУ пообіцяли згодом опублікувати деталі.

Нагадаємо:

11 квітня повідомлялося, що екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», призначена на 15 квітня.

Раніше «Українська правда» вже писала у своєму розслідуванні про компанію «Енергомережа», яка скуповувала борги у «Центренерго» і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.

У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.

У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.

28 березня журналісти програми «Схеми» опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.

У чинного глави держави Петра Порошенка розслідування програми «Схеми» назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на «Радіо Свобода».


"ОБКОМ"

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15 Апреля 2019 20:18

 

 

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Ні, «камбек» вже неможливий (46)

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