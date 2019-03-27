НАБУ закрило останню справу про незаконне збагачення

В Національному антикорупційному бюро не лишилося жодної справи щодо незаконного збагачення.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook, пише Українська правда.

«Відсьогодні в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 — в частині ст.368-2 КК України (незаконне збагачення)», - кажуть в бюро.

За даними антикорупційного органу, загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 мільйонів гривень.

«Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів», - зазначають в НАБУ.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Підозри за цією статтею повідомили екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику.

Скасування статті не підтримали 4 з 18 суддів Конституційного суду. Троє з них також виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.