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Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА
Президент України Петро Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря президента Святослава Цеголка.
Підставою для звільнення у президента називають питання, які виникли до голови ОДА у антикорупційних органів.
«Президент звернувся до уряду - звільнити очільника Полтавської ОДА через питання, які виникли до нього у антикорупційних органів», - написав Цеголко.
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