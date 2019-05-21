Указ про дострокові парламентські вибори може з’явитися завтра. Самі вибори можуть пройти наприкінці липня

Про це стало відомо після консультацій Зеленського з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту.

Зокрема лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що дострокові вибори Верховної Ради можуть відбутися 21 липня.

«Ми розраховуємо, що буде змінено виборче законодавство. Ми йдемо на дострокові вибори для того, щоб перемагати», – зазначив Ляшко.

На запитання, коли відбудуться вибори, лідер «радикалів» відповів: «Зараз за результатами розмови він (Зеленський) направить листа голові парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміни виборчого законодавства. Орієнтовно вибори - на 21 липня. Указ може з'явитися завтра. Вибори – на 21 липня», – заявив Ляшко.

У свою чергу, перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко сказала, що дострокові вибори народних депутатів можуть відбутися і 28 липня.

Голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що партія Порошенка готова до виборів.

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» готовий до дострокових парламентських виборів і обов’язково братиме в них участь. Щодо юридичного аспекту (розпуску Верховної Ради) – є порушення Конституції. Але виборів не боїмося, до них готові», - сказав він.

Лідер фракції «Народного фронту» Максим Бурбак заявив, що підстави для розпуску Верховної Ради відсутні.

«Жодної підстави (для розпуску Ради) я не вбачаю. Тому вважаю, що це більше політичне рішення для того, щоб запустити перевибори до Верховної Ради, скориставшись рейтингом. Цілком логічно, що Зеленський хоче завести депутатську фракцію у Верховну Раду», - сказав він і додав, що «Народний фронт» піде на вибори.