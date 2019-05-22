Доба ООС: поранено трьох наших військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 22 травня говориться:

«21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу села ВОДЯНЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля села ГНУТОВЕ – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл наших позиції поблизу населеного пункту ШУМИ з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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22 Мая 2019 07:36

 

 

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