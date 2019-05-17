Доба ООС: загинув ще один наш військовий

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 17 травня говориться:

«16 травня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту ОПИТНЕ;

тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища КАМ'ЯНКА;

двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села БОГДАНІВКА;

двічі зі стрілецької зброї – в районі міста МАР'ЇНКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту НОВОЗВАНІВКА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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17 Мая 2019 07:16

 

 

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