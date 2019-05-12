Доба ООС: поранено двох наших військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 12 травня говориться:

«11 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм – біля населеного пункту ОПИТНЕ;

двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІСКИ;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІЩЕВИК;

зі стрілецької зброї – поблизу міста МАР'ЇНКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

двічі з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту КРИМСЬКЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».