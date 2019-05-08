Доба ООС: учора і вже сьогодні вбито двох українських військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 8 травня говориться:

«7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу міста АВДІЇВКА;

з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ВОДЯНЕ;

з гранатометів різних систем – поблизу села МИКОЛАЇВКА;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища НЕВЕЛЬСЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту СТАРОГНАТІВКА;

з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – біля села БОГДАНІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

п'ять разів з артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста ПОПАСНА;

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм – в районі хутора ВІЛЬНИЙ;

зі снайперської зброї – біля населеного пункту ПІВДЕННЕ;

зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з гранатометів різних систем – поблизу міста МАР'ЇНКА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 07:48

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 