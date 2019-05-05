 

05 мая

13:20

До відома майбутніх «гібридних» громадян РФОРДЛО: в Росії вже діють нові правила для месенджерів – «не спрятаться, не скрыться»

10:44

НАЗК викрило нардепів, які «діяли у власних інтересах»: виявилось, що в Раді у Дубневича є не тільки рідний брат, а ще й Святош

07:32

Доба ООС: поранено одного нашого військового - в окупантів «два по 200»

04 мая

23:52

ЦИТАТА_04.05.19: «…Так ждут нас наши мертвые в могилах, Как дети у забора в детсаду»

22:37

Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

20:55

Оркобразилець Лусваргі отримав вирок не на свою користь – на відміну от укробразильця Мораеса (фото)

20:21

Кличко примудрився вибити за екскурсію по Києву $50 тис. Без застосування сили - під музику Сантани (фото, аудіо)

18:48

Інавгурант не зміг дізнатися у депутатів, коли він стане гарантом

16:00

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

15:35

Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

14:20

НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

14:09

Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

13:48

За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

09:37

Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

07:39

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

03 мая

23:55

ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»

23:33

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента України

23:11

В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

22:34

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

22:17

Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

15:03

На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

13:41

«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

11:56

Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

10:56

На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

10:47

Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

10:13

Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

Доба ООС: поранено одного нашого військового - в окупантів «два по 200»

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 5 травня говориться:

«4 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів – поблизу міста АВДІЇВКА;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів МАР'ЇНКА, НОВОМИХАЙЛІВКА, КАМ'ЯНКА і ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ЧЕРМАЛИК;

двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів ПІСКИ і МАР'ЇНКА;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ТАЛАКІВКА;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ і НОВОТРОЇЦЬКЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 120 мм мінометів – біля населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;

з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

05 Мая 2019 07:32

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (10)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (34)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 