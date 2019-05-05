Доба ООС: поранено одного нашого військового - в окупантів «два по 200»

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 5 травня говориться:

«4 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів – поблизу міста АВДІЇВКА;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів МАР'ЇНКА, НОВОМИХАЙЛІВКА, КАМ'ЯНКА і ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ЧЕРМАЛИК;

двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів ПІСКИ і МАР'ЇНКА;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту ТАЛАКІВКА;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ і НОВОТРОЇЦЬКЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 120 мм мінометів – біля населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;

з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 4 травня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».