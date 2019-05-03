Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 3 травня говориться:

«2 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Слід зазначити, що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ з 82 мм мінометів та поблизу міста АВДІЇВКА з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів ДОЛОМІТНЕ, ЯКОВЛІВКА та МІНЕРАЛЬНЕ. Втрат серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди нашим мирним співгромадянам.

Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з 120 та 82 мм мінометів – поблизу міста АВДІЇВКА;

з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ;

тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста МАР'ЇНКА;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів ШИРОКИНЕ і ПИЩЕВИК;

двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

з 82 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів НОВОЗВАНІВКА і ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня поранення отримали дев'ять окупантів.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населених пунктів НОВОТРОЇЦЬКЕ і БЕРЕЗОВЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ПИЩЕВИК.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».