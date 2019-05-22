Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

Наводимо це повідомлення:

«За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців.

Військовою прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.

Більш детальні повідомлення про подію будуть оперативно опубліковані з надходженням нової інформації».