ДТЕК Ахметова офіційно отримала контроль над «Київобленерго»: правління компанії звільнено

ПрАТ «Київобленерго» повідомило про набуття ДТЕК контролю над компанією, отримавши відповідну інформацію від державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ).

Крім того, згідно з повідомленнями на сайті обленерго, наглядова рада компанії на засіданні 24 травня звільнила правління на чолі з Володимиром Чернявським.

Нових членів правління не обрано, але в підконтрольних ДТЕК електромережевих компаніях його немає, оперативне управління здійснює генеральний директор.

Нині в операційний холдинг «ДТЕК Мережі», організований у 2018 році, входять п'ять підприємств: «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські електромережі», «ДТЕК Донецькі електромережі», «ДТЕК Високовольтні мережі», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля».

На початку 2019 року «ДТЕК» заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ «Одесаобленерго» і 93,9978% ПрАТ «Київобленерго», що належать групі VS Energy.

Наприкінці квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» на придбання акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго», а в середині травня ДТЕК оголосив про закриття операції з придбання 68,2949% акцій АТ «Одесаобленерго» та 93,9978% ПрАТ «Київобленерг» у VS Energy.

«Київобленерго» в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн грн, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.