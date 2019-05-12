Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду

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15:18

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09:33

«КВАРТАЛ-95%»: у Зеленського після візиту до Туреччини з’явився якісний план - вистачить майже на 100 днів, якщо з хорошими людьми

07:42

Доба ООС: поранено двох наших військових

11 мая

20:03

Коломойський ще не повернувся в Україну - а «Дніпро» вже повернувся в Українську Прем’єр-лігу

17:22

У Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку його діям

12:57

ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

12:27

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09:35

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09:01

Доба ООС: на «Півночі» оркі відзначили 10 травня обстрілом Травневого, цивільні не постраждали, поранено одного військового

10 мая

22:05

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20:00

У Зеленського істерика

18:05

Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

17:20

Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

17:03

У МЗС розповили про результати першого слухання трибуналу ООН щодо полонених РФ українських моряків

15:30

«Історія може повторитися»: Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

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Окружні «козли винесли» вердикт: деякі виступи «ІІІ-тисячорічної жінки» в Раді незаконні (мультфільми, документальне відео)

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Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

08:37

Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків

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09 мая

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15:31

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13:29

Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

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Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

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Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

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Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

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КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

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Зеленському влаштували урочисту фотосесію - із зв’язковою УПА і військовим СРСР (фото дубль-27?..)

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Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду

АТ «Укртранснафта» (УТН) відновило транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом «Дружба».


Про це 11 травня повідомила прес-служба УТН, пише Інтерфакс-Україна.

«Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти в трубопроводі і підтвердили готовність її приймати», - зазначено в повідомленні «Укртранснафти».

ДИВ. ТАКЖЕ: У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду


"ОБКОМ"

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12 Мая 2019 13:04

 

 

11.05.2019 - 5 років так званому «…ндуму» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, туристи з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

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