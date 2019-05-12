Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду

11.05.2019 - 5 років так званому «…ндуму» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, туристи з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою? Ріната Ахметова, позивний «Гудок» (13) Сергія Таруту, навесні-2014 - голова Донецької ОДА (0) Олександра Турчинова, навесні-2014 – в.о. Президента України (1) Петра Порошенка, до 25 травня 2014-го року - кандидата у Президенти України (1) СБУ та МВДУ (1) Євромайдан (0) «Спасибо жителям Донбасса и всем кремлевским… фантомасам!» (5) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ