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Російсько-білорусько-українську «Дружбу» відчистили від бруду
АТ «Укртранснафта» (УТН) відновило транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом «Дружба».
Про це 11 травня повідомила прес-служба УТН, пише Інтерфакс-Україна.
«Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти в трубопроводі і підтвердили готовність її приймати», - зазначено в повідомленні «Укртранснафти».
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