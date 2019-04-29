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Російсько-білорусько-українська «Дружба» чистіше не стала

Небагато що змінилося з 23 квітня, коли Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, в Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.


Чиста нафта «Дружбою» в Білорусь ще не надійшла, переговори тривають у Москві, заявляють у концерні «Білнафтохім».

«Наразі в трубопроводі на білоруській території, як і раніше перебуває нафта з перевищенням нормативу вмісту хлорорганіки. Прокачування чистої нафти «Дружбою» не почалося», - повідомили агентству «Інтерфакс-Захід» в прес-службі концерну «Білнафтохім», інформує Інтерфакс-Україна.

У концерні наголошують, що ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» (південна гілка «Дружби») і «Полоцктранснафта Дружба» (північна гілка) «вжили всіх технічних заходів для якнайшвидшого отримання чистої нафти з російського пункту відпуску Унеча». Між тим, «чиста нафта нафтопроводом «Дружба» в Білорусь ще не надійшла», - констатував представник концерну. У зв'язку з цим білоруські НПЗ продовжують роботу на зниженому завантаженні.

У прес-службі також повідомили, що «сьогодні в Москві на базі Міненерго Росії продовжаться переговори з російською стороною». Білоруську делегацію очолює заступник голови концерну «Білнафтохім» Володимир Сизов, до її складу входять керівники білоруських НПЗ - ВАТ «Нафтан» і ВАТ «Мозирський НПЗ». З російського боку в переговорах візьмуть участь компанії-постачальники нафти в республіку.

(Мапа нафтопроводу «Дружба»)

Нагадаємо, проблеми з якістю російської нафти концерн «Білнафтохім» зафіксував увечері 19 квітня. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у що надходить нафтопроводом «Гомельтранснафта Дружба» нафти Urals перевищував «в десятки разів граничні значення за стандартом».

У зв'язку з цим обидва білоруських НПЗ - ВАТ «Мозирський НПЗ» (Гомельська область) і ВАТ «Нафтан» (Вітебська область) повідомили про загрозу пошкодження обладнання і майже на 50% скоротили обсяги нафтопереробки.

Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною, що використовується як розчинник жирів і парафінів і має сильні корозійні властивості.

Білорусь із 23 квітня вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, в Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

А 25 квітня компанія «Укртранснафта» тимчасово припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», яким Росія доставляє свою нафту через Білорусь та Україну до країн Європи (Україна припинила транзит гілкою «Мозир-Броди» у четвер, о 21:43).

«Таке рішення компанія, зокрема, ухвалила, керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, «Укртранснафта» має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов’язків», – розповіли в «Уктранснафті».

Компанія додала, що змушена вдатися до таких дій у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Ще 22 квітня Міністерство енергетики Росії пообіцяло, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.


"ОБКОМ"

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29 Апреля 2019 16:40

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (16)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (1)

Так, бо Великдень незабаром (1)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (8)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (12)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (15)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 