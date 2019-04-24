Гройсман продовжує очікувати «всього хорошого» від цін на газ – і адекватності від керівництва «Нафтогазу»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очікує подальшого зниження цін на газ.

«Минулого засіданні уряду я сказав, що якщо «Нафтогаз» не зменшить ціни на газ через зниження ринкової ціни, то я запропоную українському уряду звільнити главу правління НАК «Нафтогаз». У понеділок «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув... Я думаю, це не останнє зниження. Ринки показують зниження», - сказав В.Гройсман, відкриваючи засідання уряду в середу, повідомив Інтерфакс-Україна.

За його словами, це питання знято з порядку денного в діалозі з менеджментом «Нафтогазу».

«Але я хочу наголосити: перша епопея у нас була з контрактом, друге питання - з цінами на газ ... Третього разу не буде. Якщо менеджмент держкомпанії НАК «Нафтогаз України» не зрозуміє, що вони найняті державою для ефективного управління компанією... то пояснення буде лише одне: зміна менеджменту «Нафтогазу», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Кабмін постановою №867 від 19 жовтня 2018 року продовжив термін дії спецзобов'язань «Нафтогазу» продавати природний газ для потреб населення, релігійних організацій та виробників теплової енергії до 1 травня 2020 року, переглянувши формулу розрахунку ціни для продажу газу за PSO, (і підвищивши її на 23,5% - до 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м з ПДВ і витратами на транспортування і постачання), уряд вирішив підтримати теплопостачальні підприємства в умовах підвищення тарифу на газ, врегулювавши питання розрахунків ТКЕ і ТЕЦ із «Нафтогазом2 за природний газ.

Водночас кон'юнктура на європейському ринку, що встановилася з весни, призвела до зниження ринкової ціни на газ нижче встановленого урядом для населення регуляторного рівня ціни.

Кабмін і НАК «Нафтогаз України» 22 квітня погодили зниження ціни природного газу для населення і теплової генерації з 1 травня 2019 року на 3,5% - до 8,247 тис. грн з 8,55 тис. грн. Однак досягнуті 22 квітня домовленості мають бути «фіналізовані» ухваленням відповідної постанови уряду.

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