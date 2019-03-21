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Уряд змінив статут «Нафтогазу України»

Кабмін наділив себе повноваженнями призначення глави «Нафтогазу» без подання наглядової ради.


Кабінет міністрів України вніс зміни до статуту НАК «Нафтогаз України», наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Згідно з оприлюдненою в середу, 20 березня, в газеті «Урядовий кур'єр» постановою №226 від 6 березня 2019 року, відповідні зміни внесено до положення про збори акціонерів і правління нової редакції статуту.

Кабмін також окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів із членами та головою правління є днем їх звільнення.

Новий статут також передбачає реформування НАК із публічного в приватне акціонерне товариство.


Інтерфакс-Україна

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21 Марта 2019 13:11

 

 

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