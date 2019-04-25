Нардепи таки спромоглися знайти для домашніх сонячних електростанцій місце на землі

Верховна Рада в ході розгляду законопроекту про «зелені» аукціони у другому читанні відхилила правку щодо заборони встановлювати домашні сонячні електростанції на землі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, народні депутати відмовилися ввести умову отримання «зеленого» тарифу для СЕС потужністю до 50 кВт - їх установку на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах.

Нагадуємо, раніше міністр енергетики Ігор Насалик запропонував уряду ввести обмеження для встановлення в Україні домашніх приватних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

У листі, яке Міненерго направило на Кабінет міністрів, ідеться про те, щоб заборонити домашні СЕС встановлювати на землі, а можна було тільки на дахах або фасадах.

Міністр інформує Кабмін, що вже 7,5 тис домогосподарств поставили такі приватні СЕС загальною потужністю 160 МВт, і це «переросло у високорентабельний бізнес», тому державі слід ввести обмеження.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості стверджує, що багато приватних СЕС в Україні зловживають та заробляють за рахунок інших споживачів.

За словами голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, домашні приватні СЕС несуть найменше шкоди та найбільше користі для енергосистеми: середній розмір такої сонячної станції зараз становить 21 кВт, вони сприяють енергоефективності та розвивають середній клас - розмір інвестицій у такі проекти становить 15-20 тисяч доларів.

Експерт зазначає, що обмеження діятимуть на користь енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова. За його словами, через обмеження українцям буде складніше самостійно виробляти е/е і доведеться «купувати дорого у Ахметова».