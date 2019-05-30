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У Києві з’явиться вулиця Олекси Тихого
Взагалі нові назви можуть отримати 6 столичних вулиць.
Учора на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили низку перейменувань вулиць міста Києва.
Як повідомляє сайт Київської міськради, передбачається перейменування таких вулиць:
1) вулиці Димитрова на вулицю Никифора Дровняка у Деснянському районі;
2) вулиці Виборзької на вулицю Олекси Тихого в Солом’янському районі;
3) вулиці Панельної на вулицю Андрія Аболмасова у Дніпровському районі;
4) вулиці Російської на вулицю Юрія Литвинського у Дарницькому районі;
5) вулиці Подвойського на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі;
6) вулиці Івана Шевцова на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі.
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО.
Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні», - говориться у повідомлені.
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