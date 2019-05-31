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Рубан прийшов до суду, Савченко теж - суд не відбувся

Засідання Броварського міськрайонного суду Київської області у справі стосовно народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана перенесено на 19 червня.


Про повідомила помічник-консультант Савченко Ірина Юзик.

«Суд у Броварах. Є Савченко, є Рубан, зради немає. Прокурори знову починають пісню про запобіжний захід, який вони вже встигли заздалегідь направити2, - написала вона на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Водночас, на думку Юзик, у прокурорів немає впевненості у своїй позиції.

«Суд відкладено на 19 червня 11:00», - повідомила вона.

У свою чергу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко написав на своїй сторінці у Facebook, що на підготовче засідання в п'ятницю не з’явився захисник Рубана, через що колегія суддів поставила питання про перенесення засідання.

«Враховуючи необхідність невідкладного вирішення питання про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу, при цьому відповідні клопотання подано до суду ще 7 травня, прокурори в судовому засіданні заявили клопотання про залучення безоплатного захисника та проведення судового засідання. Колегія суддів у задоволенні клопотання вкотре відмовила і перенесла підготовче засідання на 19 червня 2019 року», - написав Лисенко.

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Інтерфакс-Україна

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31 Мая 2019 17:49

 

 

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