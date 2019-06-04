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Генпрокуратура отримала від Кличка ділянку на Печерську під житло (фото)

Виконком Київської міської держадміністрації затвердив проект землеустрою щодо відведення ділянки Генпрокуратурі для будівництва житлового будинку на вул. Московській, 8 у Печерському районі.


Про це свідчить розпорядження №946 від 27 травня, інформують Наші Гроші.

Вказаним розпорядженням КМДА змінило цільове призначення ділянки площею 0,14 га із земель промисловості і дозволило використовувати її для будівництва житлового будинку.

(Ділянка, на якій збудують житловий будинок для ГПУ. Фактично ділянка розташована на Кловському узвозі)

Генпрокуратура отримала цю ділянку у постійне користування у 2017 році для обслуговування нежитлових будівель, переданих їй в оперативне управління розпорядженням Кабміну у 2012-му. До того ділянка входила до земель постійного користування державного підприємства завод «Арсенал».

Зауважимо, що відповідно до п. 4 ст. 24 закону «Про регулювання містобудівної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, забороняється. А щодо цієї території, на якій знаходиться ділянка, ні зонінг, ні ДПТ не затверджені.

Крім того, як свідчать дані містобудівного кадастру Києва, частина ділянки по Генплану відноситься до території житлової середньо- та малоповерхової забудови, а частина – до території промисловості.

Зауважимо, що у травні 2018 року Генпрокуратура отримала вихідні дані на будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями на перетині вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської у Голосіївському районі Києва.

Нагадаємо, Генпрокуратура вже кілька років судиться за квартири у ЖК «Avenue 14-16». У 2003 році ГПУ уклало інвестдоговір по будівництву житлово-офісного комплексу на орендованій нею і приватною фірмою ділянці 2,35 га на бульв. Дружби Народів 14/16. За цим договором Генпрокуратура мала отримати 15% збудованої площі об’єкта. Та згодом сторони уклали додаткову угоду, за якою ГПУ вже мала отримати 15% не від всієї площі об’єкта, а лише від площ квартир. ГПУ судиться за отримання недоотриманих квартир, а також 15% офісів та 15% паркінгу. Додамо, що частину квартир ГПУ отримало не на бульв. Дружби народів, 14-16, а в інших будинках, – на Позняках і на просп. Науки.


"ОБКОМ"

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04 Июня 2019 11:01

 

 

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