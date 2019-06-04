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Генсек НАТО і Зеленський провели брифінг: альянс продовжить підтримувати Україну – Україна зберігає курс на повноцінне членство в НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. Про це він сказав в ході спільного брифінгу з Зеленським у Брюсселі.


За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпеку і медичну реабілітацію, повідомляє РБК-Україна.

«Ми також продовжуємо надавати потужну практичну підтримку в різних сферах. Понад 40 млн євро будуть виділені на кібербезпеку і медичну реабілітацію. Союзники НАТО також допомагають у військових тренуваннях Збройних сил України, і кожен день наші радники підтримують реформи в сфері безпеки і оборони», - зазначив він.

У свою чергу Зеленський заявив наступне:

«Стратегічний курс України для того, щоб отримати повноцінне членство в НАТО, - це пріоритет нашої зовнішньої політики. Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію та модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі».


"ОБКОМ"

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04 Июня 2019 18:35

 

 

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