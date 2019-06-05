Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака з посади міністра оборони

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До озвучення Президентом своєї позиції щодо наступного міністра оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони», - оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

У засіданні комітету брав участь представник Зеленського Руслан Стефанчук, щоб обґрунтувати необхідність подання про звільнення Полторака.

«Внесення - у межах конституційних повноважень Президента, який діє в порядку, передбаченому статтею 85 і 106 Конституції України. Що стосується доцільності, я думаю, це виключна компетенція Президента - він її обґрунтував», - сказав Стафанчук.

Водночас на запитання членів комітетів, чому від Зеленського немає одночасного подання кандидатури нового міністра оборони, Стефанчук пояснив, що такого не передбачено жодним нормативно-правовим актом та Конституцією України.

«Але з практики я вам гарантую, що як тільки буде задоволено це подання, одразу буде внесено подання на наступного міністра оборони», - додав Стефанчук.

Водночас участь у засіданні брав і міністр оборони Степан Полторак, який наголосив, що готовий виконувати свої обов'язки, доки ВР не прийме рішення про його звільнення. Також міністр наголосив, що готовий допомагати новому керівництву оборонного відомства у разі, якщо його знання і досвід будуть потрібні.

Як повідомлялося, Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Полторака з посади міністра оборони, а також Павла Клімкіна - з посади міністра закордонних справ та Василя Грицака - з посади голови СБУ.