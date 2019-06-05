Кучма у Мінську запропонував зняти блокаду з ОРДЛО

Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік.

«Пропозиція (про зняття економічної блокади) надійшла від пана Кучми, і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу», - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати «великим проривом».

При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв «розриву сторін».