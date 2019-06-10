Сьогодні у Гаазі починаються слухання за позовом України щодо порушення РФ морського права

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проведе слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на прес-службу суду.

Слухання вступної заяви РФ призначено на понеділок, 10 червня, на 10.00 ранку за місцевим часом. Наступного дня, теж о 10.00, виступатиме Україна.

Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, - Україна. Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин.

«В понеділок почуємо вже іншу справу. За пропозицією РФ відкритою буде тільки частина, яка стосується саме виступів агентів. На мою думку, Росія не дуже хоче, щоб її почули. Особливо всередині Росії», - сказала заступник міністра закордонних справ, Агент України у справі «Україна проти Російської Федерації» Олена Зеркаль.

До складу делегації також увійшли посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, заступник директора Департаменту — начальник відділу Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, заступник директора Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту — начальник відділу економічної, інноваційної та інвестиційної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Іван Іванчик, перший заступник генерального директора Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (за згодою) Андрій Кондратов, заступник директора Департаменту – начальник відділу організації юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби Сергій Лопатюк, генеральний директор Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (за згодою) Світлана Нєжнова, перший заступник начальника Регіонального управління — начальник штабу Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби України Владислав Смірнов.

Україні допомагатимуть юристи Марні Чик і Джонатан Гімблет, а також відомі професори Жан-Марк Тювенін та Альфред Соунс.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН, в якому у п'ятницю, 7 червня, закінчилися слухання за позовом України проти Росії.