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Представник ОБСЄ заявив, що зняття «блокади» - ідея ОРДЛО і РФ

Питання про зняття економічної блокади з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 5 червня в Мінську порушили представники ОРДЛО і підтримала в загальній формі Російська Федерація, заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ щодо врегулювання ситуації на сході України Мартін Зайдік.


«Стосовно дискусії в ТКГ з економічних питань хочу відповісти, що вчора, відповідаючи на запитання журналістів про зняття так званої блокади, я торкнувся лише одного аспекту дуже комплексного та складного питання про зняття торговельних обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними їй ОРДО та ОРЛО. Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади порушили представники ОРДО і ОРЛО і підтримала в загальній формі російська сторона», - йдеться в заяві Зайдіка, яку він зробив журналістам у четвер у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зайдік зазначив, що представник України в ТКГ Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних із цим питанням.

«Він особливо наголосив, що ця робота має бути взаємна, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Усі вони, зрозуміло, мають реалізовуватися в правовому полі України», - наголосив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ щодо врегулювання ситуації на сході України.

Зайдік пояснив, що причиною виниклого непорозуміння є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін «блокада», то він в їхньому розумінні сприймається як «цей широкий комплекс вищезгаданих заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту».

Спредпредставник ОБСЄ зазначив, що всі обмежувальні заходи, запроваджені з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту і, зокрема, громадянами, що проживають обабіч лінії зіткнення.

«Ми (ОБСЄ) завжди виступали і виступаємо за те, щоб цю тенденцію розриву всередині країни було не лише припинено, а й відновлено ситуацію, яка передувала березню 2017 року», - сказав Зайдік.


"ОБКОМ"

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06 Июня 2019 19:30

 

 

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