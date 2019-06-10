МЗС засуджує «вибори» на окупованій РФ території Грузії і з «занепокоєнням спостерігає» за подіями у Молдові

Учора ввечері Міністерство закордонних справ України зробило дві заяви.

У перший МЗС рішуче засуджує проведення та не визнає результатів так званих парламентських виборів на окупованій Російською Федерацією території Цхінвальського регіону Грузії, що відбулись 9 червня 2019 року.

«Україна розглядає цей крок як чергову спробу Росії та її окупаційного режиму легітимізувати ситуацію, що склалася на цій окупованій території Грузії, у тому числі внаслідок «етнічних чисток» і численних інших систематичних грубих порушень прав людини.

Україна підтверджує свою послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також вітає мирні кроки Уряду Грузії, у тому числі на основі його ініціативи «Крок до кращого майбутнього», спрямовані на примирення між грузинами та осетинами», - говориться у заяві.

Також МЗС висловив «занепокоєння розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові»:

«Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем.

Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни.

Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє».