Фонсека залишив «Шахтар» і став головним тренером «Роми»

Новим наставником італійського клубу став португальський фахівець Палу Фонсека, який до цього працював у «Шахтарі».

Про це повідомила прес-служба римського клубу, пише Football24.

Зазначається, що 46-річний тренер підписав контракт на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

Фонсека очолював «Шахтар» з 2016-го року та тричі поспіль привів команду до «золотого дубля». Загалом в Україні Фонсека здобув 7 титулів за 3 роки.