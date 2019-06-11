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Фонсека залишив «Шахтар» і став головним тренером «Роми»

Новим наставником італійського клубу став португальський фахівець Палу Фонсека, який до цього працював у «Шахтарі».


Про це повідомила прес-служба римського клубу, пише Football24.

Зазначається, що 46-річний тренер підписав контракт на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

Фонсека очолював «Шахтар» з 2016-го року та тричі поспіль привів команду до «золотого дубля». Загалом в Україні Фонсека здобув 7 титулів за 3 роки.


"ОБКОМ"

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11 Июня 2019 11:33

 

 

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