Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

Про це повідомив сьогодні президент Федерації футболу України, нардеп Андрій Павелко:

«Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом. Адже, в той час, коли чимало футболістів після початку війни на Донбасі покинули Україну, Мораес залишився вірним нашій країні, обравши її новою батьківщиною для своєї сім’ї і зробивши свідомий громадянський вибір на користь нашої держави. Таким чином Жуніор продемонстрував гарний приклад патріотизму для молодого покоління і майбутніх гравців національної збірної! Браво, Мораес! Щиро бажаю футболісту успіхів і забитих голів за головну команду України! А вболівальників збірної запрошую підтримати синьо-жовтих у двох найближчих матчах з Сербією і Люксембургом, які відбудуться у Львові на початку червня! Слава Україні!..» (кінець цитати, не вистачає хіба ще «Оле-Оле-Оле-Оле» )

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