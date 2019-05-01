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Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»
«Будьмо реалістами», - вирішив Андрій Пятов.
Воротар «Шахтаря» та збірної не впевнений, що донецький клуб найближчим часом повернеться на рідний стадіон.
«Донбас Арена» зараз стоїть, але люди кажуть, що всередині все заново потрібно робити. Звичайно, я сподіваюся ще зіграти там, але давайте будемо реалістами. Не бачу ніякого просування, щоб все йшло в цю сторону. Поки тільки в іншу », - сказав Андрій Пятов в інтерв’ю «Фізкультурі».