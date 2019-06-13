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Лідери Євросоюзу заявлять про невизнання російських паспортів для українців

Лідери ЄС на саміті 20-21 червня планують ухвалити рішення, в якому заявлять про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає громадянам України.


Як повідомляє Європейська правда, про це стало відомо брюссельському кореспонденту «Радіо Свобода» Рікарду Джозвяку.

За його інформацією, у проекті рішення за підсумками саміту буде чимало згадок про Росію, повідомив журналіст у своєму Twitter.

Зокрема, глави урядів та держав ЄС закличуть Москву звільнити утримуваних в РФ 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Як відомо, 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну.

Також лідери Євросоюзу заявлять про невизнання нелегально виданих Росією паспортів для українців та закличуть до відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод.

Раніше повідомлялось, що на саміті лідери також ухвалять рішення про продовження економічних санкцій проти Росії.


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 11:28

 

 

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