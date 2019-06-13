МЗС України підрахувало прем’єрів Молдови. Поки нарахувало лише двох

Міністерство закордонних справ України одночасно називає прем'єр-міністрами колишнього главу уряду Молдови Павла Філіпа та очільницю нового уряду Майю Санду.

Про це йдеться у коментарі МЗС за підсумками візиту спецпредставника України Віктора Крижанівського до Кишинева, що є у розпорядженні Європейської правди.

У міністерстві повідомили, що візит Крижанівського до Кишинева відбувся 12 червня.

«У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого цього року парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду».

Крім того, за даними МЗС, Крижанівський зустрівся із главою МЗС Ніколаєм Попеску, а також віцепрем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою. Шова є віцепрем'єром від соціалістів, він - відомий прибічник Росії у питаннях врегулювання придністровського конфлікту.

Далі у МЗС повідомили про зустріч з Павлом Філіпом, прем'єром за версією Демпартії, яка не визнає зміну влади в Молдові.

«У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду – віцепрем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі», - додали у МЗС.

При цьому у повідомленні МЗС не сказано, кого з прем’єрів Україна визнає чинним главою уряду.

Крижанівський, за інформацією міністерства, на зустрічах наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції.

«Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає. Новий уряд на чолі із Санду визнали ключові держави ЄС, а також Росія.