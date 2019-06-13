«Жодних амбіцій»: Саакашвілі очолив список свого «Руху» для участі у виборах до парламенту України

До першої п'ятірки для участі у позачергових виборах до Верховної Ради від партії «Рух нових сил» входять лідер цієї партії Міхеіл Саакашвілі, екс-заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе, громадський діяч Олесь Доній, одеська гросмейстер Наталія Жукова та екс-міністр економіки Володимир Лановий.

Ці прізвища озвучив лідер політсили Саакашвілі на брифінгу в четвер у Києві.

ДИВ. ТАКОЖ: Саакашвілі: У мене немає жодних політичних амбіцій