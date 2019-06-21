НАЗК повідомило НАБУ, що Шуфрич постійно щось приховує

Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій за 2016 та 2017 роки народного депутата Нестора Шуфрича виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Про це повідомляє сайт НАЗК:

«Так, народний депутат у декларації за 2016 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.

Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

Про виявлені правопорушення посадовця Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування».