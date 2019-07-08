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Вже колишній кандидат від «Слуги народу» заявляє, що її виключили зі списку партії за «позицію щодо ПриватБанку», скаржиться на погрози і «шавок»

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова стверджує, що її незаконно виключили зі списку партії «Слуга народу».


Про це вона повідомила сьогодні у Facebook:

«Шановні друзі, колеги! Зі ЗМІ Ви дізнались, що я написала начебто написала заяву про виключення мені зі списку кандидатів у народні депутати ПП «Слуга народу». Так ось - я жодних заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з’їзді голосували списком, відповідно і рішення з’їзду є незаконним.

Навпаки, я підтримую Президента, підтримую його намагання змінити країну на краще, підтримую програму, з якою він йшов на вибори, але не підтримую олігархів та корупційні ігри, в які намагаються грати деякі члени команди Президента.

Після того як мене запросили до команди Президента як експерта та фахівця у фінансовій сфері, я дійсно повірила в те, що можливо разом змінити країну на краще. Але після моєї принципової позиції як експерта стосовно Приватбанку, в гру включились старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинського (журналіст телеканалу Коломойського «1+1», кандидат від «Слуги народу» по мажоритарному округу – «Обком») і Ко, які намагались дискредитувати мене фейковими постами. Тільки не зрозуміло, чого ці всі факти не були вскриті в 2015 році? Чого очікували? Відповідь - одна. Це все фейк!

Далі почалось найголовніше - боротьба, щоб забрати в мене найцінніше - мою 4-х річну донечку. Це повна маніпуляція найголовнішим в моєму житті. Але й на цьому не зупинились - почались погрози мені, родинні та моєму життю. Навіть в такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!

Тому я звертаюсь до всіх з проханням захисти мене та мою родину!! Я звертаюсь до Президента, якому вірю, з проханням навести лад в середині партії та довести країні, що немає жодного впливу олігархів на нього та на рішення його команди! Я готова написати заяву, якщо мені про це скаже Президент!» - пише Коробкова.

7 липня партія «Слуга народу» на третьому етапі свого передвиборчого з'їзду ухвалила рішення про виключення сімох кандидатів у народні депутати зі свого виборчого списку. Зокрема, зазначалося, що за власним бажанням зі списку було виключено виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Коробкову (№31).


"ОБКОМ"

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08 Июля 2019 18:14

 

 

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