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У Зеленського підтвердили його розмову з Путіним

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Путіним.


Як повідомила прес-служба Зеленського, «ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі».

Раніше про цю телефону розмову повідомив речник Путіна Пєсков. За його словами, ініціатором розмови був Зеленський.


"ОБКОМ"

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11 Июля 2019 19:54

 

 

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