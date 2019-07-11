У Зеленського підтвердили його розмову з Путіним

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Як повідомила прес-служба Зеленського, «ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі».

Раніше про цю телефону розмову повідомив речник Путіна Пєсков. За його словами, ініціатором розмови був Зеленський.