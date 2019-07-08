Заява саміту Україна - ЄС: «Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17» По це йдеться у спільній заяві за підсумками 21-го Саміту Україна – ЄС, який відбувся сьогодні у Києві.

Наводимо повний текст заяви: «Посилюємо взаємні зобов'язання: Спільна заява за підсумками 21-го Саміту Україна – ЄС м. Київ, 8 липня 2019 р. Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської Ради Дональд Туск та Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися сьогодні у м. Києві для проведення 21-го Саміту Україна – ЄС та виступили з такою заявою: 1. Сьогодні ми підтвердили нашу незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію та Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ). Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин, а також гендерної рівності. ЄС наголосив на своїй непохитній підтримці і відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. 2. Ми привітали проведення вільних і чесних президентських виборів в Україні та очікуємо на парламентські вибори 21 липня. Сторона ЄС привітала обрання Президентом України Брюсселя для свого першого закордонного візиту. Сторони обговорили посилення згаданих вище зобов’язань, у тому числі шляхом продовження тісної співпраці для реалізації очікувань, які висловив український народ стосовно зміцнення верховенства права, просування реформ та посилення економічного зростання. Ми обговорили імплементацію Угоди про асоціацію з моменту набуття нею чинності у вересні 2017 р. після рішення глав держав та урядів ЄС у грудні 2016 року. 3. У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію. Ми погодилися у повній мірі використати потенціал Угоди і у зв’язку із цим підкреслили важливість продовження виконання Україною своїх зобов’язань. Ми привітали успіх Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка сприяла збільшенню двосторонньої торгівлі на близько 50% з початку її застосування у січні 2016 року. У зв’язку із відзначенням 10-ої річниці заснування Східного партнерства ми підкреслили нашу спільну відданість розширенню та поглибленню нашої співпраці на основі принципів диференціації, інклюзивності та обумовленості. 4. Обидві сторони наголосили на важливості підтримання Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання усіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС, а також підтримання незалежності Національного банку та стабільності фінансового сектора. ЄС готовий виділити 2-ий транш (500 млн євро) Четвертої програми макрофінансової допомоги як тільки відповідні умови будуть виконані. 5. Ми підкреслили вагому і непохитну підтримку України Європейським Союзом та її зв'язок з ефективною реалізацією реформ і заходів у відповідних сферах. Ми визнали значний прогрес, досягнутий Україною у процесі імплементації реформ у таких сферах як охорона здоров'я, децентралізація, пенсійне забезпечення, державне управління, державні закупівлі, що є необхідним як для задоволення потреб громадян України, так і для посилення стійкості України до зовнішніх викликів. Ми домовилися про важливість прискорення цих зусиль, зокрема у боротьбі з корупцією, у тому числі упродовж поточного виборчого року. Ефективне верховенство права, належне урядування та економічні можливості є важливими засобами для подолання зовнішнього впливу і спроб дестабілізації. Ми привітали наміри України зменшити непропорційний вплив прихованих інтересів на українську політичну, економічну та медіа сфери (“деолігархізація”). 6. Базуючись на успішних українських реформах і міжнародній підтримці з часу Революції гідності, ЄС оголосив наступні етапи програм з підтримки децентралізації, громадянського суспільства, боротьби з корупцією та інших ключових реформ. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним і кібер- загрозам, а також дезінформації, у тому числі за допомогою стратегічних комунікацій. Крім того, ми визнали важливу допоміжну роль, яку відіграють Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки (КМЄС) та Група підтримки України в Європейській Комісії (SGUA). 7. Ми привітали успішне функціонування протягом двох років безвізового режиму для громадян України та його позитивний вплив на міжлюдські контакти між Україною та ЄС. Ми підкреслили важливість продовження виконання критеріїв візової лібералізації та прискорення реформ, зокрема у боротьбі з корупцією, а також стосовно судових і правоохоронних органів. Ми привітали призначення суддів Вищого антикорупційного суду та прогрес у наближенні початку його роботи. Ми домовилися про нагальну необхідність відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і забезпечення необхідної незалежності та ефективного функціонування усіх антикорупційних установ. 8. Ми привітали прийняття оновленого енергетичного додатку до Угоди про асоціацію. Ми також домовилися про необхідність завершення реформи ринку газу та електроенергії, включаючи завершення процесу розукрупнення (анбандлінгу), з метою сталої інтеграції до Енергетичного ринку ЄС. Ми підтвердили роль України як стратегічної держави для транзиту газу, що забезпечує його доступне, безпечне і стійке постачання до ЄС. У цьому контексті ми підтвердили нашу готовність брати участь у тристоронніх переговорах за сприяння Європейської Комісії щодо договірних рамок для транзиту газу до ЄС після 2019 року. Ми очікуємо на подальше посилення економічної інтеграції та регуляторного зближення у сферах цифрової економіки, сприяння торгівлі, митного співробітництва та юстиції і внутрішніх справ у рамках Угоди про асоціацію. В частині цифрової галузі ЄС привітав прагнення України до подальшого зближення її законодавства із законодавством ЄС у сфері цифрової економіки. Україна та ЄС очікують на подальшу регулярну взаємодію, зокрема триваючу двохетапну оцінку стороною ЄС. ЄС привітав та визнав досягнутий Україною прогрес у наближенні свого законодавства у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності, як це передбачено УА/ПВЗВТ. Перед тим, як Україна і ЄС розпочнуть переговори щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), ЄС нагадує, що необхідне законодавство має бути ухвалене, набрати чинності і ефективно впроваджуватися відповідними українськими органами. 9. Ми домовилися покращувати сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства з метою сприяння торгівлі, подальшого розвитку безпечних і стабільних транспортних зв’язків та підтримки міжлюдських контактів. Ми відзначили невідкладність прийняття відповідних законів про реформування цієї сфери відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми згадали важливість укладення Угоди про спільний авіаційний простір, як тільки це стане можливим. Ми заохотили подальше співробітництво та ефективну імплементацію реформ у інших сферах, які охоплюються Угодою про асоціацію, зокрема шляхом адаптації законодавства. Ми привітали зростання участі України у програмах ЄС, зокрема «Горизонт 2020», «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» (COSME), «Креативна Європа», «Еразмус+» та очікуємо на посилення відповідного співробітництва у рамках нинішніх і майбутніх програм. 10. Ми вкотре наголосили на нашому рішучому засудженні очевидного порушення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок актів агресії збройних сил Росії, починаючи з лютого 2014 року. Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму та міста Севастополя, здійснену Росією, а також мілітаризацію півострова та значне погіршення ситуації із захистом прав людини, яке там відбувається. Ми закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних організацій та правозахисних інституцій до районів, які тимчасово перебувають поза контролем Уряду України, включно із Кримським півостровом, у відповідності до наявних міжнародних механізмів, а також поважати міжнародне гуманітарне право. Ми закликали негайно звільнити усіх незаконно затриманих та ув’язнених громадян України на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримськотатарських активістів. Ми залишаємося повністю відданими імплементації нашої відповідної політики невизнання, включно із застосуванням обмежувальних заходів. Ми засудили заходи Росії щодо надання права громадянам України з територій, які на сьогодні перебувають поза контролем Уряду України, звертатися за громадянством Росії за спрощеною процедурою. ЄС залишається готовим розглянути у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами подальші заходи, включаючи невизнання російських паспортів, виданих усупереч положенням Мінських домовленостей. 11. Ми також висловили нашу глибоку стурбованість щодо ескалації у Керченській протоці і Азовському морі та стосовно порушення Росією міжнародного права. У зв’язку із цим, ми із жалем відзначили, що Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 р., та закликали Росію виконати її зобов’язання і звільнити без зволікання 24 військовослужбовця, захоплених у листопаді 2018 року, а також їхні судна. Ми надалі закликали Росію забезпечити безперешкодне і вільне судноплавство до та з Азовського моря у відповідності до міжнародного права. У цьому контексті ми привітали перші конкретні кроки, здійснені ЄС для підтримки регіону Приазов’я, включаючи розмінування, психологічно-соціальну підтримку, інфраструктурні комунікації та економічну диверсифікацію. 12. Ми домовилися продовжувати співробітництво з метою подолання соціально-економічних і гуманітарних наслідків конфлікту, наголошуючи на необхідності забезпечення постачання води, електроенергії і газу через лінію розмежування, полегшення переміщення людей і товарів, а також забезпечення отримання населенням, яке проживає у районах непідконтрольних Києву, усіх можливостей, передбачених їхніми правами як громадян України. ЄС висловив готовність підтримати інклюзивний підхід України до своїх громадян у постраждалих районах та відігравати провідну роль у зусиллях з відбудови країни, у тому числі в окремих районах Донецької та Луганської областей, одразу після виконання Мінських домовленостей. 13. Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиль Нормандського формату, ОБСЄ, у тому числі роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи. Ми наголосили на важливості посилення переговорних зусиль, спрямованих на стале та мирне врегулювання конфлікту, з метою повної імплементації Мінських домовленостей усіма сторонами і здійснення заходів, спрямованих на відновлення довіри, та підкреслили у цьому контексті відповідальність Російської Федерації. ЄС нещодавно продовжив економічні санкції проти Росії, тривалість яких залишається чітко прив'язаною до повного виконання Мінських домовленостей. 14. 17 липня ми будемо вшановувати п’ять років з моменту трагічної катастрофи рейсу MH17, яка забрала життя 298 осіб. Ми очікуємо на дієве притягнення до відповідальності винних у цій трагедії та закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність і співпрацювати повною мірою з тим, щоб відновити справедливість. У цьому контексті Україна та ЄС вітають оголошення 19 червня 2019 р. в Нідерландах Спільною слідчою групою кримінальних обвинувачень проти чотирьох осіб, закликають Росію до повної співпраці з триваючим слідством і висловлюють свою повну впевненість у незалежності і професіоналізмі подальших юридичних процедур».

"ОБКОМ" Версия для печати 08 Июля 2019 18:59 Опубликовать Tweet





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