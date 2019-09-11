Україна розпочала переговори з місією МВФ для відкриття нової програми

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України, метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Cьогодні до України прибула місія МВФ, з якою мої колеги розпочали переговори. Говорити про результати ще рано. Я думаю, наступного тижня ми вийдемо з розгорнутим меседжем про це», - сказав він під час прес-брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня.

У МВФ агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили прибуття місії в середу.

Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточну програму співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми у 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні у травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами Нацбанку України, угоди про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнуто до кінця цього року, що дасть змогу до січня отримати перший транш за нею розміром близько $2 млрд.