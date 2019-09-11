Україна розпочала переговори з місією МВФ для відкриття нової програми

 

17 сентября

12:33

Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

10:18

Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

09:12

«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

08:58

Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

08:40

Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено

16 сентября

17:28

Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

17:07

Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

12:55

І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

12:23

Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

12:11

Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

11:59

Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

08:41

Доба ООС: поранено одного військовослужбовця

15 сентября

17:27

Рада отримала проект держбюджету-2020

09:03

Доба ООС: обстріли не припиняються

14 сентября

14:59

Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

08:50

Доба ООС: поранено вісьмох наших військових

13 сентября

18:44

У Кремлі наполягають: спочатку фіксація «формули Штайнмайера» - потім «нормандська» зустріч

17:26

Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

16:52

Меру Дніпра не пробачили вигране у Зеленського парі: у міськраді обшук

13:58

Порошенко прийшов на допит до ДБР – ДБР прийшло з обшуком до банка Порошенка

13:34

Стало відомо, під приводом чого намагаються вилучити у ПриватБанку документи, «пов'язані з юридичним захистом банку»

13:20

Зеленський прокоментував «фото тижня»

12:19

Чоловічки Зеленського передумали відстороняти Геращенко від засідань Ради

12:08

Зеленський: АМКУ перезапускається – голова АМКУ залишається

11:38

Рада розпустила ЦВК

10:06

Нацрада з питань ТБ створила групу для захисту інформаційного простору

09:36

Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

08:53

Доба ООС: загинув боєць Нацгвардії

12 сентября

18:04

Зеленський анонсував обговорення «формули Штайнмаєра»

17:37

МЗС запевняє, що денонсацію угод із Росією та СНД буде продовжено

Україна розпочала переговори з місією МВФ для відкриття нової програми

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України, метою переговорів є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.


«Cьогодні до України прибула місія МВФ, з якою мої колеги розпочали переговори. Говорити про результати ще рано. Я думаю, наступного тижня ми вийдемо з розгорнутим меседжем про це», - сказав він під час прес-брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня.

У МВФ агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили прибуття місії в середу.

Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточну програму співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми у 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні у травні, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами Нацбанку України, угоди про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнуто до кінця цього року, що дасть змогу до січня отримати перший транш за нею розміром близько $2 млрд.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

11 Сентября 2019 17:06

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (53)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 