Прем’єр Гончарук оголосив «П'ятирічку 40-відсоткового росту ВВП»

У Гончарука вже і команда є для втілення цього «амбітного плану».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає реалістичним зростання валового внутрішнього продукту України на 40% протягом наступних п'яти років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми поставили собі за мету, щоб економіка України за наступні п'ять років зросла на мінімум 40%. У нас уже є команда в Міністерстві економічного розвитку, яка готова над цим працювати», - сказав він під час зустрічі з Зеленським у понеділок.

За прогнозами Гончарука, це приведе до появи 1 млн нових робочих місць.