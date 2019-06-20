Україна отримала мільярд евро від розміщення євробондів

Україна 20 червня отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики обсягом 1 млрд євро із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«20 червня 2019 року Україна отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) обсягом €1 000 000 000 із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin», - ідеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що 7-річні єврооблігації переважно були розміщені серед фондів, що управляють активами, пенсійних та страхових фондів (85%). Частка хедж-фондів становила 10% від інвестицій, тоді як частка банків та індивідуальних інвесторів - 2%. Частка інвестицій суверенних інвестиційних фондів в українські державні єврооблігації, номіновані в євро, становила 3%.

Інвестори зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн Європейського союзу купили більшу частину випуску обсягом 1 млрд євро: їхня частка сягнула 32%, 27%, 17% та 13% відповідно. Інвестори зі Швейцарії купили 7% випуску, тоді як частка інвесторів з Азії становила 4%.

Кошти від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету України.