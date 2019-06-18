Нацбанк скасував обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень, повідомляє НБУ.

«Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу», - говориться у повідомленні НБУ.

«Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти.

У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні.

У цьому році Національний банк скасував або пом’якшив вже понад 30 валютних обмежень. Відміна обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із стратегічних цілей Національного банку.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку №78 від 18 червня 2019 року «Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», - вказується у повідомленні НБУ.